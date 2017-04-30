Köy Çeşmelerine Tarihi Görünüm

Körfez Belediyesi, köy yollarındaki çeşmeler için restore çalışması başlattı.



Taşköprü olarak adlandırılan köyler bölgesindeki çeşmeler, Körfez Belediyesi ekipleri tarafından bakıma alındı. Kötü durumdaki çeşmeler için Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde düzenlemeler gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da çalışmaların yapıldığı bölgede inceleme yaparak, "Çeşmelerimizi Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde restore ederek halkımızın kullanımına açacağız. Su medeniyettir, kültürdür. Biz de tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkmak için çalışma başlattık. Özellikle Taşköprü bölgemizde birçok çeşmemiz var. Bunları elden geçiriyoruz. Tarihi çeşmelerimiz de vatandaşlarımız asırlar boyunca ihtiyaçlarını görecek. Geçmişte Osmanlının yaptığı tarihi çeşmeleri hala kullanıyor ve biz bizler yapanlara dua ediyoruz. Gelecek nesiller de bizlere dua edecektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ