Kovuğa Sıkışan Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

Buldan ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde kuru ağaç kovuğuna giren yavru köpek, içeride sıkışarak mahsur kaldı.



Yavru köpeğin havlayışlarıyla durumu fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.



Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan ekipleri, yaptıkları titiz çalışmayla yavru köpeği sıkıştığı ağaç kovuğundan çıkardı.



Kurtarıldıktan sonra veteriner hekim muayenesinden geçirilen yavru köpek, aynı bölgede salıverildi.