Kovantepe'deki Arama Tarama Faaliyetinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ve Hazro ilçeleri ile Hani-Lice karayolunda tespit edilen 10 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda, araziye tuzaklanmış 12 kilogramlık 6 tüp içinde yaklaşık 300 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.



Diyarbakır'ın Hani-Lice karayolunda bulunan menfezde ise 25 kilogramlık 4 bidon içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



El yapımı patlayıcı düzenekleri, bulundukları yerde kontrollü infilak ettirildi.



Öte yandan, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında, 2'nci Hudut Özel Komando Bölük Komutanlığınca dün Hakkari Çukurca Güvendağı üs bölgesinin 1 kilometre doğusundaki Kovantepe'de arama tarama faaliyetleri yapıldı.



Çalışmalar sonucu 250 doçka, 13 roketatar, bin biksi ve 60 milimetre 120 havan mühimmatı, 16 el bombası, 120'lik 100 havan fünyesi ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.