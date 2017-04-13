Kovancılar'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Elazığ-Bingöl yolunda Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkerim A.(23) yönetimindeki 23 P 1521 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp ağaca çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı önce ilçe devlet hastanesine ardından da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. - ELAZIĞ