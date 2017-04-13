Kovancılar'da Lale Soğanı İlçe Ekonomisine Katkı Sunacak
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, yeni bir geçim kapısı olarak kaymakamlık tarafından deneme aşamasında 5 bin 400 adet lale yetiştirildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, yeni bir geçim kapısı olarak kaymakamlık tarafından deneme aşamasında 5 bin 400 adet lale yetiştirildi.
Kovancılar Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilçede Lale Demonstrasyonu çalışmaları kapsamında 2016 yılında dikilen 5 bin 400 adet Lale soğanı çiçek açtı. Çiçekleri açılan lale soğanlarının kırımının yapılmasının ardından yapılacak çalışma ile 16 bin 200 adet lale soğanı üretilerek, ilçe de yeni bir gelir kapısı olması için çalışma yapılacağı bildirildi.
6 ay önce kaymakamlık desteğiyle lale soğanlarının dikiminin yapıldığını aktaran Kaymakam Hasan Gündoğdu," 5 bin 400 adet lale soğanı çiçek açtı. Bu çiçeklerin kırımının yapılarak soğanların gelişmesi sağlanacak. Mayıs sonu Haziran başında ise hasat yapılarak anaç ve yavrular ile birlikte 16 bin 200 adet lale soğanı üretilmesi sağlanacak. Bu soğanların uyum sağlaması durumunda ilçe ekonomisine önemli miktarda katkı sağlanacağını umut ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ
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