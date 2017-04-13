Kovancılar'da 5 Bin 680 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis ekipleri durdurdukları bir araçtan 5 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 23 plakalı bir otomobili Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurarak savcılık talimatıyla arama yaptı. Yapılan aramada araçtan 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara çıktı. Kaçak sigaralara el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheliye de yasal işlem yapıldı. - ELAZIĞ