Koü'de Sınavlar Ertelendi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Sadettin Hülagü, olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumartesi ve Pazar günü yapılacak sınavların ertelendiğini açıkladı.



Kocaeli'de etkisini arttıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, "Kocaeli Üniversitemizde Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan sınavlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir" dedi.



Öte yandan Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Cumartesi ve Pazar günleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve destekleme kursları tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ