Koü'de Eğitime Kar Engeli

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime 9 Ocak Pazartesi ara verildiği, yarın yapılması planlanan yarıyıl sonu sınavlarının ise 16 Ocak Pazartesi gününe ertelendiği kaydedildi.



Açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.