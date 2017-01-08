Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime 9 Ocak Pazartesi ara verildiği, yarın yapılması planlanan yarıyıl sonu sınavlarının ise 16 Ocak Pazartesi gününe ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
Koü'de Eğitime Kar Engeli
Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
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