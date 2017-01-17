Kotzias: 'Türkiye Niyetini Belli Etmeli'





Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunacak mı ? Hala birçok konuya çözüm aranıyor. Bu sorunların başında güvenlik meselesi bulunuyor. Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin adada bulunan yaklaşık 30 bin askerini çekmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin Kıbrıs'taki askerlerini tamamen çekmesinin söz konusu olmadığını söyledi.



Cenevre'deki görüşmeler, Kıbrıs'ta barış için ele geçen önemli fırsat olarak nitelendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yapılan müzakereler anlaşmaya varılamadan yine sona erdi. taraflar birbirini suçluyor. Yunanistan dışişleri Nikos Kotzias vatandaşların taleplerine cevap verilmesi gerektiğini belirtti:



"Garantiler, müdahale ve askerlerin bölgede bulunması Kıbrıs konusunu oluşturuyor. Yunan hükümeti çözüm istiyor. Bu da Kıbrıs Türkleri için maksimum hak, Kıbrıs Rumları için ise maksimum güvenlik anlamına geliyor. Bu da askerlerin bölgeden çekilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak her görüşmede bu konuya ağırlık verdiğim için suçlamalar yöneltiliyor. Yunan hükümeti ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin çizgisi bu. Sadece Türk tarafı değil. Bazı uluslararası aktörler de Kıbrıs'ın işgaline olumlu bakıyor zira Türkler ile aynı çıkarları paylaşıyorlar."



Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrası basın toplantısında konuşan dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerde "kritik" bir kavşağa gelindiğini belirtmişti. Yunanistan dışişleri bakanı Türkiye'nin niyetini belli etmesi gerektiğini söyledi:



"Bir insanın çözüm isteyip istememesi asıl sorun tartışıldığında ortaya çıkar. Birileri soruna çözüm bulmak istemiyorsa, müzakerelerin belli bir aşamaya ulaşmasına izin vermeyebilir, böylece gerçek niyetini göstermemiş olur. Türkiye gerçek niyetini belli etmeli. Bizim gibi çözüm istiyor mu yoksa illegal eylemler için yasal kapak mı arıyor ?"



Auteur: euronews-tr



Tags: Kıbrıs niyetini Kotzias: belli Türkiye etmeli Güvenlik Türkiye-Kıbrıs ilişkileri Gepost: 16 januari 2017