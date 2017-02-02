Kötü Şartlar Nedeniyle Ölen 94 Psikiyatri Hastası Için Protesto Gösterisi Düzenlendi

- Gösteriye katılanların mumlar yakarak dua etmesi

Gösteriye katılanların dövizler taşıması

Demokratik İttifak Partisi Gauteng Eyalet Yöneticisi John Moodey ile röportaj Güney Afrika'da, tedavi maliyetlerinin yüksek olduğu gerekçesiyle Johannesburg'daki Esidimeni Kliniğinden sivil toplum kuruluşu (STK) merkezlerine nakledilen 94 psikiyatri hastasının kötü şartlar nedeniyle ölmesi protesto edildi.



Gauteng Eyaleti Başkanlık Ofisinin önünde toplanan göstericiler mumlar yakarak sessiz bir protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler Eyalet Başkanı David Makhura'yı kınayan dövizler taşıdı. Gösteriye katılan Demokratik İttifak Partisi Gauteng Eyalet Yöneticisi John Moodey de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.