Kötü Hava Koşulları Tarımsal Emtiayı Baskılayacak
Küresel piyasalarda yer alan hedge fonlar, tarımsal emtiadaki düşüş yönlü pozisyonlarını artırıyor.
Küresel piyasalarda yer alan hedge fonlar, tarımsal emtiadaki düşüş yönlü pozisyonlarını artırıyor. Hedge fonları, tarımsal emtialar üzerinde düşüş yönlü pozisyonlarını son iki yılda görülmeyen bir seviyeye kadar genişletti.
Kaynak: Dunya.com
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