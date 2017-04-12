Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kötü Hava Koşulları Tarımsal Emtiayı Baskılayacak
Ara
BİST 90.905 %-0,37
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kötü Hava Koşulları Tarımsal Emtiayı Baskılayacak

Küresel piyasalarda yer alan hedge fonlar, tarımsal emtiadaki düşüş yönlü pozisyonlarını artırıyor.

Kötü Hava Koşulları Tarımsal Emtiayı Baskılayacak

Küresel piyasalarda yer alan hedge fonlar, tarımsal emtiadaki düşüş yönlü pozisyonlarını artırıyor. Hedge fonları, tarımsal emtialar üzerinde düşüş yönlü pozisyonlarını son iki yılda görülmeyen bir seviyeye kadar genişletti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>