"Kötü Çocuk" TV'de ilk kez Digiturk'te

Yakın dönemde özellikle genç okurların büyük beğenisini kazanan yazar Büşra Küçük'ün kaleme aldığı "Kötü Çocuk" serisinin aynı isimli ilk filmi 29 Nisan Cumartesi 22:00'de televizyonda ilk kez beIN MOVIES TURK ekranında yayınlanacak.

En iyi ve en güçlü yapımların adresi Digiturk, Türk sinemasının başarılı ve popüler örneklerini izleyenlerinin evlerine taşımaya devam ediyor.

Yazar Büşra Küçük'ün özellikle gençler arasında sıkı bir takipçi kitlesi yaratan, internette 100 milyondan fazla okunduğu gibi çok satan kitaplar listesinde de üst sıralara kadar tırmanan Kötü Çocuk serisinin ilk filmi, son dönemin başarılı genç isimlerini barındıran oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Filmde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Kayla, doğduğu gün babası tarafından terk edilmiş, yaşamı boyunca annesi tarafından büyütülmüş lise çağında genç bir kızdır. Ancak yıllar önce kendisini terk eden babasının (Sarp Apak) aniden ortaya çıkmasıyla hayatı değişir. Kayla 17 yaşına girdiğinde ilk kez gördüğü babasıyla birlikte yeni bir şehre, İstanbul'a taşınır.

Bu yeni kente alışmaya çalışırken bir yandan da hem yıllar sonra tanıştığı babasına hem de yeni başladığı okulundaki arkadaşlarına alışması gerekmektedir. Fakat henüz okulun ilk gününde hiç beklemediği biriyle, Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanışır. Genç Kayla'nın hayatı, sırlarla dolu Meriç'in peşinden gittikçe daha da karışacaktır.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Tolga Sarıtaş, Sarp Apak ve Tülin Özen'in oynadığı Kötü Çocuk, 29 Nisan Cumartesi günü 22:00'de televizyonda ilk kez beIN MOVIES TURK ekranında yayınlanacak.