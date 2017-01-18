Kötü Çocuk" 20 Ocak'ta Vizyona Girecek

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği "Kötü Çocuk" filmi, 20 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.



Romantik ve gençlik türündeki filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.



"Gençliğin edebiyat fenomeni" olarak anılan 23 yaşındaki genç yazar Büşra Küçük'ün 6 yıl önce amatör yazar platformu "Wattpad"de yayımladığı "Kötü Çocuk" hikayesinden aynı adla beyaz perdeye uyarlanan filmin, senaryo uyarlamasını da Akaydın gerçekleştirdi.



Wattpad'de 141 milyon kez okunan ve kısa bir süre sonra üç seri olarak piyasa sürülen kitaplar 300 binden fazla okuyucuya ulaştı.



"Kötü Çocuk" kitabı hayranlarının merakla beklediği filmin başrollerini, Afra Saraçoğlu ve Tolga Sarıtaş'ın yanı sıra Sarp Akkaya, Tülin Özen ve Can Sipahi paylaşıyor.



TAFF Pictures'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği filmin konusu ise şöyle:



"Daha doğar doğmaz babası tarafından terk edilen Kayla (Afra Saraçoğlu), annesi Nazlı'yla birlikte zor şartlarda büyür ancak bu sayede karakterli ve ne istediğini bilen biri olmuştur. Lise yıllarında, hiç beklenmedik bir anda babası Vural (Sarp Akkaya) çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla, istemeyerek de olsa hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan genç kız, okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç'le (Tolga Sarıtaş) tanışır. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa da olaylar farklı şekilde gelişecektir."