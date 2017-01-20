KOTO, yerel dinamikler ve paydaşlarlagörüşmelere başladı

Bir yandan 'hayırlı olsun' dileklerini kabul eden Kocaeli Ticaret Odası, yeni dönem çalışmalarıyla ilgili yerel dinamikler ve paydaşlarla da görüşmelere başladı. İlk ziyaretler, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Baylam'ın yer aldığı heyet tarafından; Valilik Özel Kalem Müdürü Erhan Dündar, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Mürsel Durmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel ile başladı. ziyaretlerde, KOTO ile ortak projeler masaya yatırıldı.

VERGİ DAİRESİ VE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Cafer Kozluca, Hasan Kanca ve Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz'ın yer aldığı ikinci heyet ise Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz ve Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürü Musa Aydemir'i ziyaret etti. Ziyaretlerde, oda üyelerinin ihracatlarının artırılması adına yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

