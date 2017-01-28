Koto'ya Ziyaret

Başiskele ilçesinde ticari faaliyetleri devam eden iş adamları, Kocaeli Ticaret Odası'nı (KOTO) ziyaret etti.



İş adamları, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan'a yeni görevlerinde başarılar diledi.



Başkan Bulut da iş adamlarına teşekkür ederek, "Yapacağımız her çalışmada sizlerin desteği ve görüşleri bizler için çok önemli. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.