

Kocaeli Mesleki ve Teknik Eğitim-Sektör İşbirliği Toplantısı'na katılan Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, "Mesleki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi odamızın temel öncelikleri arasındadır" dedi

Kocaeli'de eğitim ve özel sektör işbirliğini gerçekleştirecek daha nitelikli işgücü yetiştirmek, okul işletme işbirliğini geliştirmek, organize sanayi bölgeleri dışında özel mesleki ve teknik okullarının açılmasının desteklenmesini sağlamak ve mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek amacıyla 'Eğitim-Özel Sektör İşbirliği Toplantısı' düzenlendi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Müsteşar Yardımcısı Ercan Dermirci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Yardımcıları Osman Sarı ve Ahmet Büyükçelik, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, İlçe Kaymakamları, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Recep Altın, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Vekili Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Kaya, İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, Marka Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, OSB. Bölge Müdürleri, daire müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ÖZEL KOTO AOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Kocaeli Mesleki ve Teknik Eğitim-Sektör İşbirliği Toplantısı'nı değerlendiren KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, mesleki eğitimin gelişiminin ülkemiz için elzem olduğunu bunun için de kamu- özel sektör işbirliğine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek "Güçlü bir Türkiye için, özellikle mesleki eğitim konusunda daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Kocaeli Ticaret Odası olarak Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla mesleki eğitime kazandırdığımız Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile devletimizin ve ekonomimizin bu ihtiyacına cevap verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Mesleki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi odamızın temel öncelikleri arasındadır" dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇELİK'TEN KOTO'YA ZİYARET

KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necmi Bulut, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Mikail Kayacı, Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz, 15. Meslek Komitesi Üyesi Handan Kümeli ve KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak, Kocaeli Mesleki ve Teknik Eğitim-Sektör İşbirliği Toplantısı öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'i ağırladı. Çelik, mesleki eğitim konusunda yapılan çalışmalar dolayısıyla KOTO'ya teşekkür etti.

