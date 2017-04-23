Kostümlü Veliler Çocuklarıyla 23 Nisan Yürüyüşü Yaptı
(MANİSA)Kostümlü veliler çocuklarıyla 23 Nisan yürüyüşü yaptıMANİSA - Manisa'da özel bir anaokulu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, çocuklarıyla birlikte birbirinden renkli kostüm giyen veliler yürüyüş yaptı.
(MANİSA)Kostümlü veliler çocuklarıyla 23 Nisan yürüyüşü yaptı
MANİSA - Manisa'da özel bir anaokulu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, çocuklarıyla birlikte birbirinden renkli kostüm giyen veliler yürüyüş yaptı.
Manisa'da özel bir anaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla renkli bir etkinlik düzenledi. Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanan birbirinden renkli kostüm giyen veliler ve çocukları yürüyüş yaptı. Yürüyüşte çocuklar, öğretmenler ve veliler yol boyunca büyük ilgi gördü. Kostümlü velilerin ve çocukların yürüyüşünü cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirdi. Çocuk şarkılarını söylendiği yürüyüşe çok sayıda vatandaş da çocukları ile birlikte katıldı. yürüyüş Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanında son bulurken, öğrenciler ve veliler hep birlikte gökyüzüne balon saldı.
Öte yandan Manisa Barosu da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında stant kurdu. Kurulan stantta Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve Manisa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu avukatları çocuklara balon dağıttı.
(AY-