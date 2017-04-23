Kostümlü Veliler Çocuklarıyla 23 Nisan Yürüyüşü Yaptı

Manisa'da özel bir anaokulu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, çocuklarıyla birlikte birbirinden renkli kostüm giyen veliler yürüyüş yaptı.



Manisa'da özel bir anaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla renkli bir etkinlik düzenledi. Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan birbirinden renkli kostüm giyen veliler ve çocukları yürüyüş yaptı. Yürüyüşte çocuklar, öğretmenler ve veliler yol boyunca büyük ilgi gördü. Kostümlü velilerin ve çocukların yürüyüşünü cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirdi. Çocuk şarkılarının söylendiği yürüyüşe çok sayıda vatandaş da çocukları ile birlikte katıldı. Yürüyüş Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'nda son bulurken, öğrenciler ve veliler hep birlikte gökyüzüne balon bıraktı.



Öte yandan, Manisa Barosu da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant kurdu. Kurulan stantta Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve Manisa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu avukatları çocuklara balon dağıttı. - MANİSA