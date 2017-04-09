Kostümlü Koşu'da Gelinlik ve Damatlıkla Koştular

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 'Anne-Baba-Çocuk Koşusu', 'Kostümlü Koşu' ve 10 kilometrelik 'Ödüllü Halk Koşusu' düzenlendi. 'Kostümlü Koşu' kapsamında gelin ve damat kıyafeti giyen baba-kız koşunun ilgi odağı oldu. Gelin kıyafeti giyen Ezgi Burgaz, "Gelinlikle koşmak çok rahat, tavsiye ediyorum" dedi.



Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olma özelliği taşıyan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı son gününde Adana'da devam ediyor. Karnavalın son gününde Migros sponsorluğunda tarihi Büyüksaat'ten başlayıp Galleria Karnaval Yerleşkesi'ne kadar devam eden 10 kilometrelik 'Ödüllü Halk Koşusu' ve Merkez Park'ın içerisinde başlayıp 1 kilometre süren 'Anne- Baba- Çocuk Koşusu' ile 'Kostümlü Koşu' gerçekleştirildi.



100 kişinin katıldığı 'Kostümlü Koşu'ya kimi palyaço kostümü, kimi tavşan kostümü ile katılırken, Hüseyin Burgaz ve kızı Ezgi Burgaz da gelinlik ve damatlık ile katıldı. Koşu sırasında basın mensuplarının sorusu üzerine Ezgi Burgaz, "Babam takım elbiseliydi bende gelinlik aldım geldim. Karnavalmış bugün. Koşunun kıyafetle alakalı olmadığını göstermek istiyoruz. Kızlar da gelinlikle koşabilir. Çok rahat. Tavsiye ediyorum" dedi. Koşuya yeni evli bir çift de gelinlik ve damatlıkları ile katıldı.



Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 'Ödüllü Halk Koşusu'nda erkekler kategorisinde Getaye Gelaw 32.03'lük derecesiyle birinci tamamladı. İkinciliği 32.05'lik derecesiyle Fetene Aleu Regasa, üçüncülüğü ise 32.07'lik derecesiyle Osman Çelik elde etti. Kadınlar kategorisinde ise birinciliği Burcu Sabatan, ikinciliği Nursel Karataş, üçüncülüğü ise Zuhal Kaya elde etti. 'Ödüllü Halk Koşusu'nda dereceye girenlere madalya ve hediye çeki takdim edildi.



Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında kenti büyük bir şölen alanına çeviren ve etkinliklere katılanlar büyük coşkuya ortak oldu. Galleria Yerleşkesi'nde devam eden etkinlikler akşam saatlerine kadar sürecek. Öte yandan, karnaval kapsamında stant açan bazı kişiler karnavala özgü taçlar ve portakal çiçekli şemsiyeler satıyor. - ADANA