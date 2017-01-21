Köstebekgiller, yepyeni müzikali Masallar Diyarı ile çocukların karşısında!



"Beyazperde de elde ettiği büyük başarıyla dikkat çeken Köstebekgiller, şimdi de yepyeni bir müzikal ile çocukların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Köstebekgiller, "Masallar Diyarı" müzikaliyle, minik sanatseverler için unutulmayacak bir sürpriz yapacak. Şimdiye dek televizyon ve sinema ekranlarında gördüğü Köstebekgiller familyasını, tiyatro sahnesinde canlı olarak izleme şansına erişecek olan çocuklar için her aşaması ince bir şekilde düşünülen müzikal, 2016 - 2017 yılında tüm illerde sahnelenecek.



Tiyatro uyarlamasını ve yönetmenliğini Tolga Güleryüz'ün yaptığı Köstebekgiller Masallar Diyarı çocuklarla buluşmaya devam ediyor.



Masallar Diyarına Hoşgeldiniz



Masalları herkes sever, çocuklar, gençler, yetişkinler. Kimimiz dedemizden, ninemizden, kimimiz annemizden, babamızdan dinleriz masalları, kimimiz de kitaplarda okuruz. Ancak eski masalların hepsi çocuklar için uygun değil. Zaten sanılanın tersine, eski masallar daha çok yetişkinler için. Bir de içinden doğdukları çağın anlayışını yansıtırlar, çağımızın anlayışını değil. Bazıları çocuk gelişimi açısından uygun değil, bazıları da eğitimsel (pedogojik) açıdan. Aralarında korkutucu, ürkütücü olan masallar da var; şiddeti yücelten, kavgayı öven, savaşı güzel gösterenler de.



Bir de serüven doludur masallar; dinlemekten, okumaktan büyük heyecan duyar çocuklar. İlginç, renkli insanlar, çeşitli hayvanlar, harika ülkeler tanırlar masallarda. Bazı masallarda, hayvanlar, hatta bitkiler, çiçekler, dile gelir, kişileşir, konuşur, hareket eder. Öyleyse çocukları masalsız bırakmamalı ama onlara anlatılacak, okutulacak, tiyatroda seyrettirilecek masallar da hem güzel hem yararlı olmalı. Bunu da görev bilip çocuklara yeni masallar yazmalı. İşte Masallar Diyarı, çocuklar için özel olarak yazdığımız böyle bir masal. Eski masallara hem benziyor, hem de onlardan ayrılıyor. Sevgiden, barıştan yana bir masal. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz, aynı sevgiye barışa ihtiyacımız var. Bütün eylemlerimiz, edimlerimiz, sevgimiz, küskünlüklerimiz tüm dünyayı etkiler.



Nasıl mı? Oyunumuzda izleyip görelim."