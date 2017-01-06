Kosovalılar Fransa'yı Protesto Etti

Kosova'nın eski başbakanlarından ve muhalefet partisi AAK lideri Ramush Haradinaj'ın geçen gün Fransa polisi tarafından gözaltına alınması başkent Priştine protesto edildi.



Yüzlerce Kosovalı, Fransa'nın Priştine Büyükelçiliği binası önünde protesto yürüyüşü düzenleyerek Haradinaj'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. Protesto yürüyüşüne, AAK parti sempatizanları, ana muhalefet partisi Vetvendosje Hareketi ile Kosova Kurtuluş Ordusu Gazi dernekleri üyeleri katıldı. Priştine'nin merkezinden başlayan protesto yürütüşüne katılan yüzlerce Kosovalı, Fransa Büyükelçiliği önünde "Ramushi", "Ramushi", Ramush serbest bırakılmasın" şeklinde slogan atarak, Fransa'yı protesto etti. Eksi 12 derecede düzenlenen protesto yürüyüşüne katılanlar ellerinde "Ramusha özgürlük" pankartlarını taşıyarak, sık sık Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kısaltması olan "UÇK", "UÇK" diye slogan attı. Kosova Polisi tarafından sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı Fransa Büyükelçiliği önünde kısa bir süre kalan göstericiler daha sonra başbakanlık binasının bulunduğu meydanda toplandı.



1998 -1999 yıllarında Kosova'daki savaşında Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) komutanlarından biri olan ve halen muhalefetteki "Kosova Geleceği İçin İttifak"ın (AAK) genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj'ın, Sırbistan makamlarının çıkardığı uluslararası yakalama kararı nedeniyle geçen gün Fransa'nın doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Kosova'da 2004 yılının Aralık ayından 2005 yılının mart ayına kadar başbakanlık görevini yürütmüş olan Ramush Haradinaj, Lahey'deki "Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi" (ICTY) iki kez beraat etti.



Ramush Haradinaj'ın Fransa polisi tarafından gözaltına alınması, başta Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Başbakan İsa Mustafa ve Meclis Başkanı Kadri Veseli olmak üzere liderlerin tepkisine yol açtı. - PRİŞTİNE