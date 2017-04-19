Kosovalı Türk Bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kutlama Mesajı

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kumu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, referandumdan 'evet' çıkması nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.



Yağcılar basına gönderdiği mesajında şunları söyledi 'Sayın Cumhurbaşkanım, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Referandumda elde edilen başarıdan dolayı Zat-i Alinizi ve tüm Türk milletini tebrik ederim. Referanduma gerçekleşen yüksek katılım başarının değerini artırdığını ve demokrasi açısından en iyi örneklerden biri olduğunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla Referandumun Türkiye ve Türkiye dışında yaşayan soydaşlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar Kosova'ya sunulan desteklerden dolayı memnuniyetimizi ifade ederken bu önemli süreçten ve başarıdan sonra da desteklerin devam edeceğine inandığımızı belirtmek istiyorum. Kosova Türk Toplumu olarak siyasi birliğimiz, dilimiz, kültürümüz, geleneklerimiz, kültürel mirasımız ve kimliğimizin korumasında kararlı olduğumuzu bildirirken Türkiye'nin gücü ve sizin Liderliğiniz, bu yolumuzda bizleri daha kararlı kılmaktadır. Bu vesileyle tekrardan sağlık, başarı ve mutluluklar dilerken, saygılarımı sunarım.' - Tabak