Kosovalı Sırp Milletvekilleri, Meclis Çalışmalarına Katılmayacak

Kosova Meclisindeki Sırp Listesi milletvekilleri, Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic'in talebi doğrultusunda meclisteki çalışmalarını yeniden dondurduklarını açıkladı.



Sırp Listesinden yapılan açıklamada, Vucic'in talebi doğrultusunda Kosova'daki kamu kurumlarının çalışmalarına katılmayacakları ayrıca kısa bir süre önce Yerel Yönetimler Bakanlığına getirilen Sırp kökenli Mirjana Jevtic'in bu görevinden ayrıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Aleksandar Vucic, bizim tek hükümetimizin başbakanıdır. Onun otoritesi, bizim için olduğu gibi tüm Kosovalı Sırplar için de tartışılamaz." ifadelerine yer verildi.



Sırp Listesinin bu kararı, Sırbistan Başbakanı Vucic ile görüşmelerinden iki gün sonra açıklandı. Vucic, Kosovalı Sırp milletvekillerine birlik olma çağrısında bulunarak 31 Aralık'a kadar zararlı tüm kararlardan vazgeçmelerini talep etmişti.



Alınan kararın birlik ve gelecekte oluşturulacak Kosova'daki Sırp Belediyeler Birliği için örnek olacağı ifade edilen açıklamada, "Vucic, sorunlarımızın çözümü yolundaki çalışmaları ve özverisinden dolayı tam güven ve takdirimize sahiptir. Vucic bizim başbakanımızdır, (Kosova Başbakanı İsa) Mustafa değil. Bu öyleydi ve öyle kalacak." denildi.



Eski Yugoslavya'nın en önemli madenlerinden olan ve bugün Kosova sınırları içinde bulunan Trepça'nın kamulaştırılmasına ilişkin yasa tasarısı ekim başında Kosova Meclisinde onaylandı.



Sırp milletvekillerinin karşı çıkmasına rağmen oy çokluğuyla meclisten geçen yasa tasarısında, madenin hisselerin yüzde 80'inin hükümete, yüzde 20'sinin ise çalışanların mülkiyetine geçirilmesi öngörülüyordu. Tasarının meclisten geçmesinin ardından Sırp milletvekilleri meclisteki çalışmalarını dondurduklarını açıklamıştı.



Kosova Başbakanı İsa Mustafa, bir süre önce bazı Sırp Listesi milletvekilleriyle anlaşarak, Ljubomir Maric'in yerine Yerel Yönetimler Bakanlığına Jevtic'i getirdi. Bu hamle, Kosovalı Sırplar arasında bölünmelere neden oldu. Bunun ardından bir grup Sırp Listesi milletvekili, üç aylık boykotun ardından geçen hafta meclis çalışmalarına geri döndü.



Sırbistan'ın da hak iddia ettiği Trepça madeni, Kosova ile Sırbistan arasında birçok krize neden olmuştu. Sırbistan Başbakanı Vucic, geçen nisan ayında Trepça'ya yaptığı ziyarette, madenin Sırbistan'a ait olduğunu ileri sürerek Trepça için mücadele edeceklerini söylemişti.