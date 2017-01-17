Kosovalı Ressamlar İstanbul'da

KOSOVA Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Göçmen Renkler / Ngjyrat e Mërgimtareve" resim sergisi dün Beşiktaş Belediyesi Sergi Salonu'nda açıldı.



Sergide Kosova'nın ünlü ressamları İsmet Bölükemini, Pesent Doğan, Daut Hamolar, Eşhref Qahili, Gültekin Serbest ve Fevzi Tüfekçi'nin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kosova İstanbul Konsolosu Evren Fusha ve AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Gülay Dalyan başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan Kosovalılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.



Kosova ve Kosova kültürünün Türkiye'de tanıtımının en önemli destekçilerinden olan Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, son etkinliği olan "Göçmen Renkler / Ngjyrat e Mërgimtareve" sergisi ile Kosova'nın kültür sanat dünyasına ışık tuttu. Sanatın kültür içindeki yerinin önemine değinen Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker, "Bir toplum, kültürü ile gelişir, yükselir. Bir toplumun kültürünü sanatından ayrı düşünmek ise imkansızdır. Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Kosova kültürünü hem Türkiye'de tanıtma, hem de gelecek nesillerimize aktarma misyonu ile hareket ediyoruz. Kosova, kültür ve sanatta sürekli kendini yenileyen bir toplum. Birçok farklı kültürden medeniyetten insanların yaşadığı bir ülke. Tarihi bağları nedeni ile de birçok medeniyetle bir arada yaşamış bir toplumuz. Bu durum güçlü bir kültür mozaiğimizin oluşmasını sağladı. Birbirinden değerli 6 Kosovalı ressamın eserlerinden oluşan, 'Göçmen Renkler / Ngjyra E Mërgimtareve' sergisini Türk sanatseverlerin beğenisine sunmaktan çok mutluyuz. Dernek olarak kültür sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.



Küratörlüğünü Fevzi Tüfekçi'nin yaptığı, 6 sanatçıya ait 30 eserinin yer aldığı sergi, 22 Ocak Pazar gününe kadar Beşiktaş Belediyesi Sergi Salonu'nda sanatseverlere açık olacak.



- İstanbul