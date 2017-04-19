Kosovalı Bakanın Referandum Sevinci

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandum sonucunun memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Büyük Türkiye daha büyüyecek, bu sonuç hem Türkiye ve hem de bölge için çok önemli. Artık Türkiye daha güçlü ve daha istikrarlı bir adımlarla ileriye gidecektir" dedi.



Kosova Kızılhaçı Prizren Şube Başkanı Buyar Müfti ve Türk Kızılay İskenderun Şubesi'nin gerçekleştirdiği kurumlar arası Kosova-Türkiye kardeşliği ve işbirliği dolayısıyla Hatay'a bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar, Türkiye gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yağcılar, "Amacımız ilişkileri geliştirmek. Kızılay her zaman Kosova ile birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları teşvik etmek ve ilerde de daha fazla geliştirmek amacıyla ziyarette bulunduk. Bugün de burada İskenderunlu iş adamlarımızla ile birlikteyiz. Çünkü ekonomi de ticarette çok önemli. Bu konuyu da, hem yaşadığımız şehirlerde ve hem de yaşadığımız devletlerde daha fazla yaymak istiyoruz. Kosova ve Türkiye arasında ticari ve ekonomi ilişkilerin geliştirilmesi önemli. Dolayısıyla bu ziyareti bir fırsat olarak kullanıyoruz. Sosyal yardımlaşma açısından hem ekonomi açısından da bu gelişmeleri gerçekleştirirsek o zaman halkımıza daha iyi yardımcı olacağızdır ve iki devlet arasında da ilişkiler daha iyi olacaktır" dedi.



16 Nisan'da Türkiye'de gerçekleştirilen referandum sonuçları ile ilgili de bir açıklama yapan Kosovalı Bakan Yağcılar, "Türkiye için çok önemli. Türkiye için önemli olduğu kadar bölge için de önemli çünkü gerçekten 'Türkiye Türkiye'den daha büyüktür' diye bir deyim vardı. Bu aynı anlamı taşımaktadır. İnanıyoruz ki bu sonuçlar neticesinde de Türkiye daha güçlü bir kalkınma gerçekleştirecektir ve daha istikrarlı bir adımlarla ileriye gidecektir. Dolayısıyla hem bölge için hem de Türkiye için önemli bir başarı. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.



Mahir Yağcılar, İskenderunlu iş adamlarını Kosova'ya da davet etti. - HATAY