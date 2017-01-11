Kosova ve Arnavutluk'ta "Haradinaj" Protestosu

Fransa'daki bir havalimanında geçen hafta gözaltına alınan Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ın serbest bırakılması için Kosova ve Arnavutluk'ta protesto yürüyüşleri düzenlendi.



Kosova'nın İpek, Prizren, Gilan, Mitrovica, Yakova ve Ferizovik şehirlerinde "Hakaret ve haksızlığa karşı" sloganıyla düzenlenen yürüyüşlere Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Derneği üyeleri de katıldı.



Yürüyüşlere katılanlar Haradinaj'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ederken, Sırbistan tarafından çıkarılan uluslararası yakalama kararının kabul edilemez olduğunu ve geri çekilmesi gerektiği vurguladı.



Öte yandan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da Haradinaj'ın serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.



Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ile önemli siyasi partilerin gençlik kollarının destek verdiği gösteriye katılanlar Fransa'nın Tiran Büyükelçiliği önünde toplandı.



Protestocular, Haradinaj'ın serbest bırakılmasını ve hakkında çıkarılan yakalama kararının iptal edilmesini talep ettiler.



Kosova'daki savaşta UÇK'nın Dukagjin bölge komutanlığını yapan ve halen Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) partisinin genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj, Sırp makamlarınca çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle geçtiğimiz hafta Fransa'nın doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.



Haradinaj, 2015 yılında da aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.