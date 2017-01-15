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Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Türkiyeli Gençlerle Bir Araya Geldi

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Türkiyeli Gençlerle Bir Araya Geldi

EK FOTOGRAF.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Türkiyeli Gençlerle Bir Araya Geldi

EK FOTOGRAF

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