Kosova'nın İlk Türk Kadın Eğitimcilerinden Fatime Şerif Hayatını Kaybetti

Enis TABAK - KOSOVA / DHA - Kosova'da Osmanlı'nın Balkanlar'dan geri çekilmesi ardından resmi olarak 1951 yılında başlayan Türkçe eğitimle birlikte ilk Türk kadın eğitimcilerden Fatime Şerif, hayatını kaybetti. Kosova'nın ilk Türk kadın eğitimcilerinden olan Fatime Şerif öğretmen 82 yaşanıda aramızdan ayrıldı. Türk eğitiminde 38 yıl çalışan Şerif, bugün toprağa verilecek. 1951 yılında resmi olarak Türkçe eğitimin verilmeye başlandığı Kosova'da aynı yıl Türkçe sınıf öğretmeni olarak göreve başlayan Fatime Şerif öğretmen, dün öğleden sonra 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Kosova'nın ilk Türk eğitimcilerinden biri olan Şerif, daha önce DHA mikrofonuna verdiği demecinde 8 yıl Mitroviça'da çalıştıktan sonra 30 yılda Prizren'de çalışığını söylemişti. Fatime öğretmen mikrofonumuz aracılığıyla az olan emekli maaşından şikayet ederek, aldığı maaşın ilaçlarını dahi karşılamadığından yakınmıştı. Bugün Prizren'deki Terzi Mahalle Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı ardından merhum Fatime Şerif öğretmen Prizren mezarlığında toprağa verilecek.