Kosova Meclis Başkanı Veseli Açıklaması

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, "Kosova bir Avrupa ülkesidir ve yüzü Batı'ya dönüktür." dedi.



Meclis Başkanı Veseli, Kosova'nın başkenti Priştine'de, Avrupa Birliği (AB) Kosova Özel Temsilcisi Nataliya Apostolova, AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) Temsilcisi Alexandra Papadopoulou ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Veseli, Kosova'nın AB üyelik sürecinin hayati önem taşıdığına işaret ederek, sürecin siyasi bir öncelikten çok "kimlikleri" haline geldiğini söyledi.



Veseli, Kosova'nın AB yolunda kararlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, "Kosova bir Avrupa ülkesidir ve yüzü Batı'ya dönüktür." değerlendirmesinde bulundu.



Kosova'nın istikrara katkı sağlayan bir ülke konumuna geldiğini ifade eden Veseli, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konusundaki reformalarına devam edeceklerini belirtti.



Apostolova da görüşmede İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, Avrupa Reform Ajandası ve Kosova'nın 2017'de takip edeceği konuların ele alındığını söyleyerek, "İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, istihdam oluşturma, ekonominin gelişmesi, hukukun üstünlüğü, kültür ve eğitim gibi konuları kapsamakta. Dolayısıyla bu anlaşmanın uygulanması son derece önemli." diye konuştu.



Kosova halkı için önem arz eden bazı yasal reformların onaylanması gerektiğine işaret eden Apostolova, ülke meclisinde gelişen diyaloğun Kosova halkını etkilediğini ve AB'nin Kosova kurumlarıyla iletişime devam edeceklerini kaydetti.