Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yagcilar, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni Gezdi
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yagcilar, Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’ni gezdi.
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yagcilar, Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezdi.
Hatay'da bir dizi temaslarda bulunan Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yagcilar, beraberindeKızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, Kosova Kızılhaç Pirizren Şube Başkanı Buyar Müftü, Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay ile Payas'ta Sokullu Mehmet Paşa külliyesini ziyaret etti.
Payas İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve Belediye Başkan Yardımcı Mustafa Yıldız tarafından karşılanan heyet ve beraberinde gelen misafirleri Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile Payas Kalesini de gezdi. Bakan Mahir Yagcilar ve misafirlerine Payas Belediye Başkan yardımcısı Mustafa Yıldız ve İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya eşlik ederek külliye ve kale hakkında bilgiler verdi. - HATAY