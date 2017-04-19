Kosova Kamu Yönetim Bakanı Yağcılar Hatay'da

Kosova Kamu Yönetim Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.



Ata tarafından valilik bahçesinde karşılanan Yağcılar, Valilik şeref defterini imzaladı.



Daha sonra Ata'nın makamına geçen Yağcılar, kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Ata'ya teşekkürlerini ileterek, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Ata da Kosova'nın Türkiye için çok önemli olduğunu ve iki ülke arasında tarihi bağların bulunduğunu belirterek,"Orası bize Osmanlı'nın hatırası. Kosova'nın gelişmesi, ekonomik ve siyasi yönden daha güçlü hale gelmesi ve ülkemizle de olan iyi ilişkilerinin daha da artmasını arzu ediyoruz." dedi.



Bakan Yağcılar'ın ziyaretine Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay da eşlik etti.