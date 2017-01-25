Kosova ile Sırbistan Arasındaki Diyalog Süreci

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına Brüksel'de gerçekleşen görüşmenin ardından, "Kosova ve Sırbistan olarak diyalogdan başka bir alternatifimizin olmadığı konusunda hemfikiriz." dedi



Thaçi, Brüksel'den döndükten sonra Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan İsa Mustafa, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ve Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ile dün akşam gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendirdi.



Son zamanlarda yaşanan "kışkırtıcı" eylemler sonucunda yapılan bu tarz toplantıların zor ve ağır geçtiğini belirten Thaçi, "Gerginliklerin azaltılması ve provokasyonlardan kaçınmak amacıyla yapılan görüşmenin sonucundan memnunum." diye konuştu.



Thaçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla normalleşmesi için daha çok çalışılması gerektiğine işaret ederek, Sırbistan tarafından Kosova'nın politik ve güvenlik istikrarına zarar getirecek eylemlerin açıkça konuşulması ve durdurulması talebinin son derece önemli olduğunu vurguladı.



"Diyalogdan başka alternatif yok"



Brüksel'de Sırbistan ve Kosova diyalog sürecinde gerilimin azaltılması ve ciddiyetin arttırılması konularında "anlayış" sağlandığını ifade eden Thaçi, "Kosova ve Sırbistan olarak diyalogdan başka bir alternatifimizin olmadığı konusunda hemfikiriz. Anlaşma sağlanan diğer nokta bu tarz üst düzey görüşmelerin yoğunlaştırılmasıdır." dedi.



Thaçi, diyalog sürecinin normalleşmesinin Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğundaki görüşmelerle nihai sonuca ulaşabileceğine inandığını söyleyerek, bu görüşmelerin Batı Balkanlar'da barış ve istikrarın sağlanması, AB üyelik süreci ve Kosova'nın NATO üyeliği adına önemli olduğunun altını çizdi.



Kosova'nın Brüksel'deki toplantıda alınan kararları yerine getirmek için kararlı olduğunu vurgulayarak, aynı tavrı Sırbistan'dan da beklediklerini ve bu konuda umutlu olduklarını dile getirdi.



Bu arada, 14 Ocak'ta, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez Belgrad-Mitrovica seferini yapacak tren, üzerine 21 dilde "Kosova Sırbistan'dır" ifadeleri yazılı olarak yola çıkmış, Kosova sınırına yakın bir noktada durdurulan trenin ülkeye girişine izin verilmemişti. Kosova tarafı treni, "provokasyon aracı" olarak nitelendirirken, iki ülke liderleri konuya ilişkin çok sert açıklamalar yapmıştı.



Brüksel'deki görüşmeye AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de katılmıştı.