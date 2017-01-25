Kosova Ile Sırbistan Arasındaki Diyalog Süreci

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla Avrupa Birliğinin (AB) ara buluculuğunda gerçekleştirilen diyalog süreci, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan toplantı ile devam etti.



Diyalog süreci kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ve Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.



Nikolic, görüşmenin ardından ülkesinin resmi televizyon kanalı RTS'ye verdiği demeçte, Belgrad ile Priştine yönetimlerinin herhangi bir konuda uzlaşmaya varmasının çok zor olduğunu vurguladı.



Tarafların uzlaşmalarının ne denli zor olduğunu Mogherini'ye de ilettiğini aktaran Nikolic, Kosovalı temsilcilerin Brüksel'e bağımsız bir devletin temsilcileri gibi geldiğini öne sürerek bu şekilde taraflar arasında uzlaşmadan söz edilemeyeceğini dile getirdi.



AB'nin büyük çoğunluğunun Kosova'nın yanında yer aldığını savunan Nikolic, Kosova'nın tüm kurallara rağmen UEFA üyeliğine kabul edildiğini hatırlattı.



Toplantının diyalog sürecinde yaşanan duraksama ve son dönemde ilişkilerin gerginleşmesi nedeniyle yapıldığını bildiren Nikolic, kendisi için en büyük meselenin Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasında ısrar edilmesi olduğunu ve bunu toplantıda da aktardığını söyledi.



"Çatışmaya yer yok"



Nikolic, AB'nin iki taraf arasında yeni çatışmaların yaşanması ihtimalini de değerlendirdiğini belirterek, taraflar arasında çatışmaya yer olmadığını Mogherini'ye de ilettiğini ifade etti.



Tarafların hassas durumlarda sergileyeceği duruşu belirlemeleri gerektiğini anlatan Nikolic, "Biz, Arnavutların silahlarıyla gövde gösterisi yaptıkları dönemde de Büyük Arnavutluk'u savundukları dönemde de tepki göstermedik." dedi.



Vucic ise Taçi ve Mustafa'nın da katıldığı görüşmenin son derece zorlu olduğunu kaydederek, AB'nin de desteğiyle diyalog sürecinin üst düzeyde devam etmesi noktasında uzlaşma sağladıklarını aktardı.



Uzlaşmaya göre her iki tarafın da tansiyonu düşürmesi gerektiğini söyleyen Vucic, tarafların sorumlu davranması ve karşı taraf hakkında kötü konuşmaması gerektiğini belirtti.



Bu şekilde davranılmasının gelecek adına da olumlu olacağına işaret eden Vucic, müzakere edilmediği takdirde çıkmaz sokağa girdiklerini ve her seferinde daha büyük sorunlarla karşılaştıklarını sözlerine ekledi.



Brüksel'deki görüşme, iki ülke arasındaki "tren" krizinden sonra gerçekleşen ilk toplantı oldu.