Kosova - Fransa Arasında 'Gözaltı' Gerginliği





Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi eski başbakanlardan Ramush Haradinaj'in 'savaş suçu' şüphesiyle Fransa'da gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Kosova'daki savaşta Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagin bölgesinin komutanlığını yapan ve halen mecliste muhalefet parti liderliği yapan Haradinaj hakkında Sırbistan tarafından uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.



Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, Haradinaj'ın iadesini isteyeceklerini söyledi:



"Haradinaj'ın iadesini elbette talep edeceğiz. Bize göre kendisi bir çok suça karıştı. Sayılamayacak kadar suç. Hiç kimsenin bağımsız bir soruşturma kararını akamete uğratmaya hakkı yok."



Haradinaj, 2015 yılında da aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.



Haradjnaj, çarşamba günü Fransa'nın doğusundaki



Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda ikinci kez gözaltına alındı.



Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: "Bu yakalana kararı kabul edilemez. Tamamen haksız. Kosova Kurtuluş Ordusu, Kosova'nın özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele etti ve Miloseviç'in soykırımcı eylemlerine karşı savaştı."şeklinde tepki gösterdi.



2004 – 2005 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten Haradinaj'a, Lahey'deki ceza mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede Sırp nüfusa yönelik savaş suçu isnat edildi.



Görevini bırakıp teslim olan Haradinaj hakkında 2008 yılında beraat kararı verildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: arasında gerginliği Kosovo Kosova suçluların iadesi Fransa Sırbistan gözaltı Gepost: 05 januari 2017