Kosova Eski Başbakanı Fransa'da Tutuklandı

Kosova'nın eski başbakanlarından, 1998 – 1999 yıllarındaki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanlarından, milletvekili ve AAK partisi lideri Ramush Haradinaj, Fransa polisi tarafından tutuklandı. Basel-Mulhouse Havalimanı'nın Fransa bölümünde gerçekleştirilen tutuklamanın, Sırbistan'ın 2004 yılında çıkardığı tutuklama emri üzerine yapıldığı açıklandı. Sırbistan, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova savaşında oynadığı rolü nedeniyle Haradinaj'ı savaş suçlusu olarak ilan etmiş durumda. 2004-2005 yıllarında Kosova'nın UNMİK tarafından idare edildiği dönemde Ramush Haradinaj başbakan görevinde bulundu. Haradaina Lahey Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından iki kez açılan davalardan berat etmişti. Ramush Haradinaj, 2015 yılında Slovenya polisi tarafından tutuklanmış, 2 gün sonra da serbest bırakılmıştı. - Prizren