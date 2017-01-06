Kosova Eğitim Komisyonu FETÖ okullarının kapanması mümkün değil



Enis Tabak / Prizren, 6 Ocak, (DHA) - Kosova Meclisi Eğitim Komisyonu Üyesi Kurtishi, Kosova'da faal olan FETÖ okullarının dış bir devlet talebiyle kapanmasının mümkün olmadığını savundu.



Kosova Meclisi Eğitim Komisyonu adına açıklama yapan 'Kendin Karar Al Hareketi' ? VV Milletvekili İsmail Kurtishi, Kosova'nın bağımsız bir devlet olduğuna vurgu yaparken, ülke genelinde faaliyet gösteren herhangi bir eğitim kurumunun dış bir devlet talebiyle kapanmasının mümkün olmadığını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, ikili görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamasında; Kosova'daki FETÖ yapılanmasına yönelik 'Türkiye için terörist olan, Kosova için de teröristtir' ifadelerini kullanmıştı.



Komisyon İç İşlerimize Karışmak Olarak Algılarız



Bu gelişmelerin ardından Türk Milletvekili Müferra Şinik'in de üyesi olduğu Kosova Meclisi Eğitim Komisyonu, Kosova'daki FETÖ yapılanmasına bağlı eğitim kurumlarının Türkiye'nin istemi doğrultusunda kapatma talebinin ülkenin iç işlerine karışma olarak algıladıklarını ifade ettiler. Eğitim kurumlarının kapatılma yetkisinin sadece ülkedeki denetim mekanizmalarının raporları doğrultusunda olabileceğini belirten Kurtishi, 'Bugüne kadar Kosova'nın birkaç şehrinde eğitim veren bu kurumlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Eğitim normal şartlarda pozitif yönde yapılmaktadır. Bu yüzden de başka bir ülkede var olan politik çatışma ve iç hesaplaşmalar yüzünden okulların kapatılması gibi bir şey söz konusu olamaz' şeklinde konuştu.



FETÖ Okulları Denetlenmişti



Geçtiğimiz günlerde Kosova Demokratik Türk Partisi ? KDTP Milletvekili ve Kosova Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi Müferra Şinik'de aralarında yer aldığı Kosova Meclisi Eğitim Komisyonu üyeleri, Prizren'deki FETÖ'ye bağlı anaokuluna gerçekleştirilen ziyaretin ardından bu tür bir açıklamanın yapılması, denetlemenin sonucunun kapatılmaması olduğu yönünde yorumlandı. FETÖ okuluna yapılan ziyaretin ardından tepki çeken Şinik, ziyaretin denetim amaçlı olduğunu söylemişti.