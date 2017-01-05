Kosova Donuyor

Akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte Prizren beyaza büründü. Kosova genelinde etkili olan soğuk hava Prizren'de yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ayrı bir güzelliğe bürünen Prizren'de kartpostallık manzaralar oluştu.



Okulların tatil olması nedeniyle kar yağışını fırsat bilen çocuklar da karın tadını çıkardı. Trafiğe kar zincirlerini takmadan çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Özlemle beklenen beyaz örtü, arabaları ve caddelerin üzerini örtererek güzel görüntüler oluşturdu. Şehir merkezinde mevsimin ilk kar yağışıyla ilgili Kosova Meteroloji Uzmanları tarafından yapılan açıklamada; karla birlikte dondurucu sıcaklıkların önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının gece eksi 20'ye kadar inmesi beklenirken, gündüz ise eksi 9'u göstereceği belirtildi. - Prizren