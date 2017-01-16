Kosova'dan "Göçmen Renkler" Sergisi

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin kuruluşunun 50. yılına özel düzenlenen "Göçmen Renkler" isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu.



Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde, belediyenin sergi salonunda ziyarete açılan sergide, Kosovalı 6 ressamın 30 eseri yer alıyor.



Küratör Fevzi Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki eserlerin farklı tekniklerle oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Buradaki sanatçıların hepsinin ifade biçimleri ve sanat anlayışları farklı. Sergide ahşap yakma ve yağlı boya tekniği ile akrilik boyayla yapılan resimler var." dedi.



Sergiye kendisinin de 3 boyutlu eserleriyle katıldığını kaydeden Tüfekçi, şöyle devam etti:



"Fotoğraftan hareket ederek üç boyutlu resimler oluşturuyorum. Bu çalışmalar ancak kırmızı ve mavi gözlüklerle izlenebiliyor. Çıplak gözle izlemek mümkün değil. Bu tarza yeni başladım. Bu teknikle yaptığım eserleri de ilk defa burada sergiliyorum. Burada 4 eserim var. Bu çalışmalar genelde soyut ve özgün resimler. İzleyici kendi katılımı ile farklı şeyler görebilir. Bu nedenle çalışmalarımı diğerlerinden daha demokratik resimler olarak görüyorum."



"Resimlerimde çarpık yapılaşmaya dikkati çekmek istiyorum"



Sanatçı Daut Hamolar da 45 yıldır resim sanatı ile ilgilendiğini aktararak, sergide 5 eserinin yer aldığını söyledi.



Son zamanlarda yaptığı çalışmaların soyut tarzda olduğunu dile getiren Hamolar, "Fakat soyut tarzda resimlerimde bir protesto görünümü göstermek istiyorum. Kosova'da ve aslında bütün ülkelerde son zamanlarda çarpık yapılaşma göze çarpmakta. O yüzden ben bu çarpık yapılaşmaya modern tablolarla ve farklı biçimlerle dikkati çekmek istiyorum." diye konuştu.



Hamolar, Türkiye'de daha önce de karma ve kişisel sergiler açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bundan sonra da Türkiye'de kişisel sergiler açmak istiyorum. Kosovalı ve Türk sanatçıların bir araya gelmesini, kaynaşmasını isterim. Sanatımızla birbirimizi tanıyalım. Bunlar güzel şeyler. Türkiye'den de ressamlarımızı, farklı daldaki sanatçılarımızı Kosova'da görmek isterim. Bu da bir zenginlik, kardeşlik yaklaşımı olur. Aslında bu sadece bir resim sergisi değil. Bir manada da Kosova ve Türk halkının bir arada olması. Buradaki konuşmalar, tanışmalar, görüşmeler de bir sergi. Yani ortaya 2 farklı resim sergisi çıkmış oluyor."



Sanatçı İsmet Bölükemini ise sergiye ahşap tuval üzerine yakma tekniğiyle hazırladığı 6 eseriyle katıldığını belirtti.



Resim yapmaya ilkokulda başladığını aktaran Bölükemini, üniversite yıllarında ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencilerinden olduğunu kaydetti.



Bölükemini, ahşap yakma tekniğinin çok nadir kullanıldığının altını çizerek, şunları söyledi:



"Çok zor bir teknik. Çünkü geriye dönüşü olmuyor. Bir hatayı tamir etmek çok zor oluyor. Çerçeveleri ahşap üzerine sedef ve gümüş tel ile yapıyorum. Bunun ayrı bir özelliği var. Sanatçılar bu dala pek eğilim göstermiyorlar. Çünkü zor ve sabır gerektiriyor. Sanatta araştırma vardır. Araştıracaksınız, bakacaksınız, doğayla iş birliği yapacaksınız. Ben ahşabı gördüm, denemeye başladım ve çok sevdim. Tabii başka çalışmalarım da var. Fakat ahşap değişik bir teknik ve daha antik bir resim tadı veriyor. Bu sergideki eserlerimde de Balkanlar'da Osmanlı mimarisini resmettim."



Serginin açılışına, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Evren Fusha ve eski milletvekili Gülay Dalyan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



Tüfekçi, Hamolar ve Bölükemini'nin dışında, Pesent Doğan, Eshref Qahili ve Gültekin Serbest'in eserlerinin de yer aldığı sergi, 22 Ocak'a kadar görülebilecek.