Kosova'daki Türk Başkonsolosluğu'nda Resmi İslemler Başlıyor

Kosova'nın ilk ve tek Başkonsolosluğu olan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nda, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren konsolosluk işlemleri başlıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından resmi açılışı gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nda 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren konsolosluk işlemlerinin yapılacağı belirtildi. Konuyla ilgili DHA'ya konuşan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, normalde geçtiğimiz yıl işlemlerin başlaması gerektiğini ancak, 17 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi ardından sürecin uzatıldığını söyledi. Evcit, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren T.C Prizren Başkonsolosluğu'nda Türkiye vatandaşlarının ölüm, doğum, oturum, kimlik belgesi, pasaport gibi belgeleri alabileceklerini söyleyedi. Kosovalıların da noterlik işlemlerini, evrak tasdiklerini burada yapabileceğini söyleyen Evcit, bugüne kadar T.C. Priştine Büyükelçiliğinde yapılan konsolosluk işlemlerinin Prizren Başkonsolosluğu'nda da yapılacağını belirtti. Evcit, Türk vatandaşları yanı sıra Kosovalılara sınırlama olmadan konsolosluk işlemlerini ister Priştine'deki Büyükelçilik te isterlerse de Prizren'deki Başkonsoloslukta yapabileceklerini söyledi.



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Başkonsolos Selen Evcit'in açıklaması



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