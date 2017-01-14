Kosova'daki Tarihi Camide Yangın Çıktı

Kosova'nın İpek şehrindeki 300 yıllık Drenoc Köyü Camisi'nin çıkan yangında kullanılmaz hale geldiği bildirildi.



Kosova Polisinden yapılan açıklamada, İpek'in Deçan Belediyesine bağlı tarihi Drenoc Köyü Camisi'nde dün gece yangın çıktığı ifade edilerek, yaklaşık 300 yıllık caminin büyük zarar gördüğü belirtildi.



Yangın sebebinin elektrik kontağından kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca polis ve itfaiye ekiplerinin olay yeri inceleme ve hasar tespit çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.



Cami imamı Harun Shabanaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında kullanılmaz hale gelen caminin 1773 yılında inşa edildiğini söyleyerek, Osmanlı dönemine ait caminin Deçan bölgesinin en eski mimari eserlerinden birisi olduğunu aktardı.