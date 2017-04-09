Kosova'da Türk Seçmenler Referandum İçin Sandık Başında

Kosova'da Türk seçmenler, referandum için oy kullanmaya başladı.



Kosova'nın başkenti Priştine'de Türk seçmenler referandum için oy kullanmaya başladı. Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde kurulan iki sandıkta oy kullanma işlemi yerel saat ile 09.00'da başladı. Büyükelçilik önünde erken saatlerden itibaren kuyruk oluşturan Türk seçmenler sandıkların açılmasını bekledi.



Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği binası önüne gelen vatandaşlar, yapılan güvenlik kontrolü sonrası seçim sandıklarının bulunduğu alana alındı.



İlk oy kullananlar arasında Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve Büyükelçilik personeli yer aldı. Sandıkların açılmasının ardından mikrofonlarımıza konuşan Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, Priştine Büyükelçiliğinde bugün anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işleminin saat 9.00'da başladığını belirtti. Bu yıl hem Priştine Büyükelçiliği hem de Prizren Başkonsolosluğunda oylamanın yapıldığını anımsatan Büyükelçi Kılıç, vatandaşların arzu ettikleri yerde, hem Priştine hem de Prizren'de oy kullanabileceklerini, bu sene yine bir değişiklik esasınca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları koşuluyla vatandaşların diledikleri ve sandığın açık olduğu her dış temsilcilikte oy kullanabileceklerini söyledi. Büyükelçi Kılıç, "Bizde şu anda bin 275 kayıtlı seçmen bulunuyor. Kaç kişinin oy kullanacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek. Vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Bu hem bir sorumluluk, hem onun ötesinde bir hak. Dolayısıyla vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya bekliyoruz" ifadesini kullandı.



Oylarını kullandıktan sonra mikrofonlarımıza konuşan Yaşar Yücel isimli Türk vatandaşı, "Türkiye'mizin geleceği için önemli bir atılım, önemli bir olay. Biz de oyumuzu kullandık. İnşallah herkes için hayırlı olur. İnşallah memleket için hayırlı olur" dedi.



Ayla Erdoğan isimli vatandaş, "İnşallah Türkiye'miz için milletimiz için hayırlısı neyse o olsun" cümlesini kullanırken eşi Ahmet Erdoğan, "Milletimiz için hayırlı neyse o olsun. İnşallah iyi bir netice çıkar" diye konuştu.



Türk seçmeni Sedat Akbay da tüm Türk halkına oylamanın hayırlı olmasını dileyerek, "Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Günün erken saatlerinde Kosova'da ciddi bir ilgi var" şeklinde konuştu.



Kosova'da Türk seçmenler saat 21.00'e kadar oy kullanabilecek. - PRİŞTİNE