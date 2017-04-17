Kosova'da "Toplumlar Kültür Merkezi" Açıldı

Kosova'nın kuzey bölgesindeki Mitrovica şehrinde Topluluklar Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.



Türk toplumunun girişimi ve Mitrovica Belediyesi ile Kosova hükümetinin desteğiyle açılan merkezde, Kosova Türklerinin Milli Bayramı olan 23 Nisan kutlaması da yapıldı.



Mitorvica Belediye Başkanı Agim Bahtiri, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Türk Demokratik Partisi milletvekilleri Müfera Şinik ile Fikrim Damka'nın yanı sıra bölgedeki diğer toplulukların temsilcileri katıldı.



Belediye Başkanı Bahtiri, burada yaptığı konuşmada, böyle bir merkez açmayı her zaman arzu ettiğini belirterek, merkezin daha etkin hale gelmesi için yönetici tayin edeceklerini bildirdi.



Bahtiri, "Gerçekten toplulukların etkinliklerini gerçekleştirmelerine ilişkin böyle bir merkeze sahip olmaları önemli." dedi.



Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar da Kosova'da böyle bir girişimin ilk kez gerçekleştiğini dile getirerek, toplulukların kültürlerini, geleneklerini ve ait oldukları topluluğun kimliklerine ilişkin birçok şeyi ebedileştirmek için merkezlere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.



Yağcılar, "Bu gerçekten de Türk topluluğunun ilk girişimiydi, ancak belediyenin ve Kosova hükümetinin destekleriyle bugün bir hayali gerçekleştiriyoruz. Belki küçük bir hayal fakat genişleyeceğine ve başka şehirlerde de devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kılıç, söz konusu merkezin farklı kültür ve nesillerin kaynaşmasına hizmet edeceğini belirterek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkezin, topluluklar ve insanların, kültürlerini, sanatlarını ve ahengini güçlendirmek için vesile olmasını umuyor ve diliyorum. Bunun, güzel Mitrovica halkı ve çok etnik yapılı, çok kültürlü Kosova'nın ahengi, refahı ve barışı için hizmet vereceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.