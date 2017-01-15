Kosova'da Olası Facia Son Anda Önlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 17 yıl aradan sonra ilk defa Sırpların çoğunlukta olduğu Kosova'nın kuzeyine doğru bir yolcu trenin yola çıkması üzerine Kosova özel polis birimleri Kosova-Sırbistan sınırına yığınak yaptı.



Kosova polisi, illegal sefer yaptığı gerekçesiyle trenin Kosova topraklarına girmesini engellemek amacıyla Kosova ile Sırbistan arasındaki "Yarinye" sınır kapısında raylar üzerinde ve çevresinde mevzilendi.



Bu arada tren raylarına Kosova bölümünde kimliği belirsiz grup tarafından mayın yerleştirildiği ihbarı da geldi.



Bunun üzerine içi kilise freskleriyle resmedilen ve üzerinde farklı dillerde "Kosova Sırbistan'dır" ibarelerinin yazılı olduğu tren, Sırbistan-Kosova sınırına yakın Raşka kasabasının tren garında bekletildi.



Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç konu ile ilgili Belgrad'ta düzenlediği basın toplantısında olası bir çatışmadan kaçınılması için trenin Belgrad'a geri dönmesi talimatını verdiğini açıkladı. Vuçiç, Priştine Hükümeti'nin sınıra polis birliklerini göndermekle, balkanlarda çatışmalara yol açmak niyetinde olduğunu gösterdiğini belirtti. Sırp Başbakan tren seferini, serbest dolaşıma katkı olarak niteledi.



Sırp Başbakan Vuçiç'in açıklamasının ardından, iki ülke arasında tansiyonu yükselten tren, Belgrad'a geri döndü. Kosova özel polis birimleri de sınırdan çekilmeye başladı. - PRİŞTİNE