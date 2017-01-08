Kosova'da Kar Nedeni ile Sömestr Tatili Uzatıldı

Enis TABAK - KOSOVA / DHA - Kosova'da 2 hafta süren ve 9 Ocak tarihinde bitmesi planlanan sömestr tatili, aşırı soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle uzatıldı. Öğrenciler 16 Ocak tarihinde ders başı yapacak. Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan kararla, tüm ilk ve orta okullarda ikinci dönem derslerinin başlangıç tarihi 16 Ocak 2017 tarihine ertelendiği belirtildi. Belediyelerin Eğitim Müdürlükleri ile yapılan toplantılar sonucu, hava şartları nedeniyle okulların 16 Ocak Pazatesi günü başlamasının kararlaştırıldığı belirtildi. Kosova Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karar, ülkede etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle, olabilecek kazalar ile grip salgının önüne geçilmesi adına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.