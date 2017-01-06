Kosova'da 'Haradinaj' Protestosu

Fransa'daki bir havalimanında önceki gün gözaltına alınan Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ın serbest bırakılması için başkent Priştine'de protesto yürüyüşü düzenlendi.



Genel başkanlığını Haradinaj'ın yaptığı Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) tarafından düzenlenen protestoya katılan çok sayıda Kosovalı ve eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) askerleri katıldı.



"Ramush Haradinaj Kosova'dır" sloganıyla düzenlenen protesto yürüyüşünde konuşan AAK Genel Başkan Yardımcısı Ardian Gjini, Haradinaj ailesinin Kosova'nın bağımsızlık ve özgürlüğünün temel taşlarını oluşturduğu vurgulayarak, "Haradinaj'ın Sırbistan'ın suçlamaları neticesinde gözaltına alınması adil değil." dedi.



Haradinaj'ın suçsuz olduğunu kaydeden Gjini, "Çocukları ve yaşlıları öldüren, evleri yakan, halkımızı aşağılayan ve evlerinden kovan Sırbistan'dır. Kosova'da suçlar işlenirken burada Sırp polis ve askerler vardı. Suçu onlar işledi, bizim askerimiz değil." şeklinde konuştu.



Gjini, Haradinaj'ın en kısa zamanda serbest bırakılıp Kosova'ya dönmesi talebinde bulundu.



Yürüyüşe katılan kalabalık grup Fransa'nın Priştine Büyükelçiliğine kadar yürüdü.



Bakanlar Kurulunda da Haradinaj konuşuldu



Kosova hükümeti de bugünkü oturumunda Haradinaj'ın gözaltına alınmasını görüştü.



Başbakan İsa Mustafa, Haradinaj'ın gözaltına alınmasının Sırbistan'ın siyasi ve düşmanca tutumundan kaynaklandığını vurgulayarak, Sırbistan'ın çıkardığı yakalama kararlarının adil olmayan ve yasadışı kararlar olduğunu kaydetti.



Mustafa, tüm bunların gerilim ve çatışma yaratmak, ayrıca Kosova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon sürecini zedelemek amaçlı olduğunu savundu.



Bu arada, gözaltında tutulan Haradinaj da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Biz ülke ve halk olarak (Slobodan) Milosevic'in tanklarından korkmadık, yakalama kararlarından hiç korkmayız. Sırbistan'ın dostlarına mesajım var: Kosova'nın yolunu hiçkimse durduramayacaktır. En kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kosova'daki savaşta UÇK'nın Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan ve halen AAK genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj, Sırp makamlarınca çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle iki gün önce Fransa'daki doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Haradinaj, 2015 yılında da aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.