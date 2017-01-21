Kosova'da Haradinaj'a Destek Eylemi

Fransa'da gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj için Kosova'nın başkenti Priştine'de destek eylemi düzenlendi.



Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Derneği tarafından düzenlenen ve Haradinaj'ın genel başkanlığını sürdürdüğü Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) partisinin desteklediği başkentteki Skenderbeg Meydanı'ndaki eyleme katılan binlerce kişi, Haradinaj'in şartsız tahliyesini talep etti.



UÇK Dukagjin Savaş Gazileri Derneği Başkanı Abdyl Mushkolaj, alanda yaptığı konuşmada, Fransa'ya adaletin yerini bulması gerektiği çağrısında bulunarak, "Kosova'ya zarar getiren Sırbistan ile diyaloğun sona erdirilmesini talep ediyoruz. Haradinaj, bizlerin özgürlük ve yaşam mücadelesinin ete kemiğe bürünmüş halidir." dedi.



Kosova Girişimi Partisi Genel Başkanı Fatmir Limaj da Haradinaj'a yapılan saldırının Kosova'nın temellerine saldırmakla eş anlamlı olduğuna işaret ederek, Kosova'nın Sırbistan'a hiçbir zaman "başını eğmediğini ve eğmeyeceğini" vurguladı.



AAK Genel Başkan Yardımcısı Ardian Gjini ise Kosova'nın asla dizlerinin üzerine çökmeyeceğini belirterek, "Acı günler yaşadık, hepsi geride kaldı. Kosova ve halkına yapılan aşağılamalara izin vermeyeceğiz." diye konuştu.



Gösteri, yapılan konuşmaların ardından olaysız sona erdi.



Bu arada, Fransa'daki Colmar İstinaf Mahkemesi'nde görülen davada, Sırbistan'ın talebi doğrultusunda 4 Ocak'ta Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınan Haradinaj'ın serbest bırakılması yönünde karar verilmişti.



Mahkeme, Sırbistan yönetiminden gerekli belgelerin beklendiğini ve bu süre içerisinde Haradinaj'ın adli kontrol altında tutulacağını açıklamıştı.



Kosova'daki savaşta UÇK'nın Dukagjin bölge komutanlığını yapan ve halen AAK partisinin genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj, Sırp makamlarınca çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle 2015 yılında da Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.