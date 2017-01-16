Kosova'da Eğitimin İkinci Dönemi Bir Hafta Gecikmeyle Başladı

Kosova genelinde tüm ilk ve orta okullarda 2016/2017 öğretim yılı ikinci dönem dersleri başladı. Hava muhalefeti nedeniyle bir hafta geç başlayan ikinci dönmem dersleri sorunsuz şekilde yapılıyor. İkinci dönemin başlaması vesilesiyle, başkent Priştine'deki bir ilköğretim Okulunu ziyaret eden Kosova Eğitim Bakanı Arsim Bajrami, hava muhalefeti nedeniyle bir haftalık kayıp dersler için plan oluşturulacağını söyledi. Bakan Bajrami, eğitim kalitesini arttırılması ve öğrenci ile öğretmenlere daha iyi şartların sağlanması adına çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.



-Priştine'de Türkçe eğitimde ikinci yıl dönemi başladı



2016/2017 Eğitim-Öğretim yılı ikinci dönemi, ülkede hüküm süren elverişsiz hava şartları nedeniyle kış tatilinin bir hafta geç başlamasına rağmen, Priştine "Elena Gjika" ilköğretim okulunda da sorunsuz başladı.



Priştine'de Türkçe ilköğretimin yapıldığı tek okul konumdaki "Elena Gjika" İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Agnesa Raşit Globoder İHA'ya yaptığı açıklamada, Priştine genelinde ilk ve orta düzeyde eğitim veren tüm okullarda 2016/2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin düzenli şekilde başladığını belirtti. Öğrencilerin kış tatilinin ardından derslere kaldığı yerden devam ettiklerini kaydeden Agnesa Raşit Globoder, Elena Gjika" ilköğretim okulunda 200 kadar Türk öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı. - PRİŞTİNE