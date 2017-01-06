Kosova'da Çocukların Kar Sevinci

Kosova'da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar soğuk havaya aldırış etmeden karın tadını çıkardı.



Kosova'da dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ülkeyi etkisi altına aldı. Kar kalınlığı kısa sürede 10 santimetreye ulaşırken yılın ilk karıyla birlikte hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düştü. Başkent Priştine 'beyaz örtü' ile kaplanırken, yoğun kar yağışı günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde meydana gelen küçük çaplı trafik kazaları, trafikte kısa süreli sıkıntılara yol açtı. Kosova polisi kentte yaşanan onlarca küçük çapta trafik kazasının yanı sıra ülke genelinde kar yağışı nedeniyle 84 trafik kazasının yaşandığını, trafik kazalarında 54 kişinin yaralandığını duyurdu.



Trafikte akışın sağlanması için yol temizleme ekipleri erken saatlerden itibaren tüm ana yollarda seferber oldu. Ekipler, yayaların rahat yürüyebilmesi için de hummalı çalışma yürüttü. Kar kalınlığı şehirde 10 santimetreyi bulurken, yakındaki dağlık kesimlerde ise 20 santimetreyi geçti.



Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar doyasıya eğlendi



Kar yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde eğitime ara verilmesi nedeniyle çocuklar sokaklara koştu. Okul bahçesini dolduran çocuklar, kayarak karın tadını çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar doyasıya eğlendi.



Meteoroloji uzmanları, ülke genelinde kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgası beklendiğini açıklarken, hava sıcaklığının hafta sonu eksi 20 dereceye kadar düşebileceğini duyurdu. - PRİŞTİNE