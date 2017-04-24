Kosova'da 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Günü Resepsiyonu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Kosova'nın tanınmasını en üst düzeyde gündeme getirmeye devam ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Kosova'nın tanınmasını en üst düzeyde gündeme getirmeye devam ettiğini söyledi.
Yıldız'ın katılımıyla Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Günü Resepsiyonu düzenlendi.
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Yıldız'ın yanı sıra Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, Kosova Devlet Bakanı Rasim Demiri, Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyonu Şefi Büyükelçi Jan Braathu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı Balkan Koordinatörü Suat Beylur, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Mustafa İhsan Tavazar, milletvekilleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri ile Kosovalı Türkler katıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, resepsiyonun açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını ve tebriklerini getirdiğini ifade ederek, Kosova'da topluluklar arasındaki uyumu görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Kosovalı soydaşların kendilerinin milli bayramı olarak çok anlamlı bir gün seçtiklerini vurgulayan Yıldız, Kurtuluş Savaşı'nda TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının milli egemenliğe ve geleceğe verilen önemin göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kosova da 1990'lı yıllarda bir kurtuluş savaşı verdi. Bu iki konu hem Kosova hem de Türk toplumu için önemli. Onun içindir ki Türkiye en üst düzey görüşmesinde Kosova'nın tanınmasını gündeme getirmeye devam etmektedir. Türkiye ve Kosova birer Avrupa devletidir, bu tanınma sorununun bir an önce halledilerek Avrupa Birliği (AB) düzeni içinde yer alması gerekir. Türkiye'nin bu bölgeye yönelik politikası tamamen barışa ve kardeşliğe dayalıdır."
Türkiye'nin Kosova'nın NATO'ya üyeliğini desteklediğini anımsatan Yıldız, Kosova ve Türkiye'nin AB içerisinde beraber yaşaması temennisinde bulundu.
"Türkiye'nin destekleri sayesinde"
Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj de konuşmasında Kosova hükümeti ve parlamentosu adına Kosova Türklerinin milli gününü kutladı.
Bu günün Kosova'da yaşayan herkesin bayramı olduğuna işaret eden Hoxhaj, bu bayramın Türk, Arnavut ve Boşnak toplulukların hem geçmişte beraber yaşadığının hem de gelecekte beraber yaşayacağının en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.
Prizren şehrindeki hoşgörülü yaşama da dikkati çeken Hoxhaj, buradaki vatandaşların konuşmasının Arnavutça başladığını, Türkçe devam ettiğini ve Boşnakça bittiğini duymaktan gurur duyduğunu söyledi.
Kosova'daki Türk toplumunun ve Türkiye'nin, Kosova'nın bağımsızlık öncesi ve sonrası sürecinde verdiği desteğe değinen Hoxhaj, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte toplumumuza verdiğimiz en iyi haberlerden birisi zamanın başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova'nın bağımsızlığının tanınması için aldığı karardır. İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten mükemmeldir. Bugüne kadar Kosova'nın birçok ülke tarafından tanınması ve uluslararası örgütlere üyelikleri dost ve büyük ülke Türkiye'nin destekleri sayesinde olmuştur."
23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar da konuşmasında bu günün Kosova'nın bağımsızlık günü olan 17 Şubat'ın bir parçası olduğuna işaret ederek, "Biz Kosovalı Türkler de Kosova mozaiğinin önemli bir parçasıyız. Dolayısıyla 23 Nisan'ı, 17 Şubat'ı ve diğer toplulukların bayramlarını kutlamak bizim için mutluluk ve şereftir. Diğer taraftan 23 Nisan'ın ortak bir tarih olması Kosova Türkleri ve Türkiye'yi birbirine daha da yakınlaştıran bir gün olmuştur." ifadelerini kullandı.
Resepsiyon, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) desteğiyle organize edilen Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nın gösterisiyle sona erdi.
Yıldız'ın yarın Makedonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.