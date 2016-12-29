Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: 'Benim Değerli Dostum Erdoğan, Dünyada Birinci Lider'

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Erdoğan ve Taçi ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ve Taçi, baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.